Schneller als erwartet kann die erste Fahrrad-Rikscha in Zweibrücken an den Start gehen. Am Freitag, 1. April, wird es soweit sein. Das Projekt „Radeln ohne Alter Zweibrücken“ ist eingebunden in die Aktivitäten der Umweltgruppe ZW-vernetzt.

„Bei ,Radeln ohne Alter Zweibrücken’ bieten wir den Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen ehrenamtlich Rikscha-Fahrten an“, erläutert die Initiatorin Birgit Sosson den Hintergrund. Die Umweltgruppe ZW-vernetzt, so die Initiatorin, setze sich auf vielfältige Weise für eine bessere Lebensqualität in Zweibrücken ein.

Dass die Rikscha nun viel früher als erwartet an den Start gehen könne, sei „dank einer sehr großzügigen Spende des Vereins Retla möglich“, erklärt Birgit Sosson. Dieser Verein unterstütze Projekte, mit denen man Senioren Lebensfreude schenken kann. Genau das haben die freiwilligen Rikscha-Radler vor. Sosson: „Wir möchten älteren Menschen Zeit schenken, ihnen ein Stück Mobilität zurückgeben und gemeinsam mit ihnen die Stadt neu entdecken.“

Auftakt am Freitag

Vor einem Jahr sei das Projekt angestoßen worden. Jetzt freue man sich darauf, am Freitag die erste Rikscha in Zweibrücken in Betrieb nehmen zu können.

INFO

Die Eröffnungsfeier von „Radeln ohne Alter Zweibrücken“ beginnt am Freitag, 1. April, um 15 Uhr im Pfarrsaal der Heilig-Kreuz-Kirche in der Rosengartenstraße 10 in Zweibrücken.