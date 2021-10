Am Samstag, 16. Oktober, veranstaltet die Junge Union Zweibrücken mit Unterstützung des UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) eine Aufräumaktion im Stadtgebiet. Ziel ist es, säuberungsbedürftige Orte von Müll und Schmutz zu befreien und einen Beitrag für Umwelt zu leisten. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr am Hauptbahnhof in Zweibrücken. Alle Mitbürger sind zu dieser Aktion eingeladen. Hinweise zu besonders vermüllten Orten im Stadtgebiet können an die Junge Union über Facebook oder Instagram erfolgen.