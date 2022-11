Inga Fromm, Pächterin des Harzbornhauses in Niederauerbach, gibt auf. Sie hat sich entschlossen, die Hütte komplett zu schließen. Die Naturfreunde, denen das beliebte Ausflugsziel gehört, müssen sich nach einem neuen Pächter umschauen.

Pächterin Inga Fromm macht das Harzbornhaus jetzt doch schon zu. Wie sie selbst sagt, kann sie die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln nicht mehr stemmen. „Ich kann es mir nicht mehr leisten, die Hütte zu betreiben“, sagt Inga Fromm zur RHEINPFALZ. Viel Geld habe sie investiert und sich verschuldet, eine Toilette und eine neue Küche eingebaut. Dieses Geld müsste sie erst mal wieder reinholen. Inga Fromm: „Für Gas und Strom habe ich schon jetzt jeden Monat 1250 Euro gezahlt, bevor die Energiepreise in die Höhe gingen. Und auch die Parkbrauerei hat ihre Preise erhöht.“ Heute wisse ja jeder von seinen privaten Einkäufen her, wie teuer die Lebensmittel geworden sind. „Um auf meine Kosten zu kommen, müsste ich für ein Schnitzel 20 Euro verlangen. Das zahlt kein Mensch“, fasst Fromm zusammen.

Ohnehin habe sie festgestellt, dass nicht mehr so viele Leute auswärts essen gehen wie früher. Der Betrieb sei zurückgegangen. Zum Beispiel habe dieses Jahr keine einzige Firma eine Weihnachtsfeier bei ihr im Harzbornhaus gebucht. „Da ist nichts reserviert, die Firmen sparen auch“, vermutet die Wirtin. Deshalb habe sie nun die Reißleine gezogen, um erst mal ihre Kredite abzubezahlen. Was sie für die Hütte angeschafft hat und sich noch verkaufen lasse, will sie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr vor Ort veräußern.

„Meine Mädels haben alle geheult“

Der Pächterin tut es sehr leid, dass sie den Betrieb aufgeben muss. „Meine Mädels haben alle geheult. Die Kundschaft war so dankbar. Wir hatten eine super Zeit.“ Viele hätten sie von der Kugelfanghütte, wo sie zuvor einige Jahre Wirtin war, rüber ins Harzbornhaus begleitet. 2024 wird das Harzbornhaus 100 Jahre alt. Sie hatte sich schon Gedanken darüber gemacht, wie man das feiern könnte, und sich auf das Jubiläum gefreut. „Eigentlich wollte ich 15 Jahre hier bleiben. Ich hatte so viele Pläne“, bedauert die 54-Jährige.

Im Januar musste sie zusätzlich zur Bewirtschaftung der Hütte einen Vollzeitjob annehmen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. „Ich habe das durchgezogen und mir gesagt, ich packe das, um die Hütte zu behalten. Meine Mädels haben mich unterstützt“, so Fromm. Jetzt noch anderswo Gastwirtin zu werden, das könne sie sich nicht vorstellen. Allenfalls als Angestellte, aber nicht in der Verantwortung. Wenn jemand anderes die Hütte pachten möchte, „vielleicht auch ein Quereinsteiger wie ich“, helfe sie gerne, ergänzt Inga Fromm.

Naturfreunde hätten Inga Fromm gerne behalten

Die Naturfreunde, denen die Hütte oberhalb von Niederauerbach gehört, hätten ihre Pächterin gerne behalten, wie der zweite Vorsitzende des Vereins, Willi Richter, vor wenigen Tagen sagte. Zur jetzigen Situation mag er sich aktuell auf Anfrage nicht äußern. Noch zu frisch sei die Entscheidung von Inga Fromm, nun doch ganz zu schließen. Man müsse das erst mal verdauen. Die Naturfreunde hatten Fromm vorgeschlagen, zunächst nur über die Winterzeit zuzumachen und im Frühjahr wieder zu öffnen.

Inga Fromm war die fünfte Pächterin der auch als Naturfreundehaus bekannten Gaststätte, die einen weitläufigen Biergarten und einen Kinderspielplatz zu bieten hat.