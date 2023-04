Die protestantische Kirchengemeinde Ixheim beschreitet gleich zweimal Neuland und lädt zum Aquarellmalen und zum Kirchenkino ein. Der Gemeindeausflug hingegen gehört zum gewohnten Programm, das nach Corona wieder anläuft.

„Was wir da machen, ist völlig neu“, sagt Martin Bach, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Ixheim, zur Veranstaltung am Samstag, 29. April. „Achtsames Aquarell“ oder „Malen als Gebet“ nenne sich der Prozess, bei dem man sich „über das Malen in die Meditation führen lasse“. Eingeleitet werde das Ganze durch Klangschalen-Klänge, dann folge das meditative Malen, und mit erneuten Klängen werde die etwa zweistündige Veranstaltung beschlossen. Meike Homberg, die der Gemeinde angehört, gestalte den Nachmittag. „Man braucht keine Vorkenntnisse und auch nichts von dem, was Talent genannt wird“, betont Bach. Mitbringen müsse man auch nichts, das Material werde gestellt. Eine Anmeldung aber sei erforderlich, „damit wir uns mit dem Material vorbereiten können“, so Bach.

Bei Regen steht Leinwand in der Kirche

„Auch Kirchenkino ist neu für uns. Ich wollte das schon immer mal machen,“ freut sich Bach auf den Samstag, 6. Mai. An der Außenwand der Friedenskirche zur großen Wiese hin werde es eine Leinwand, Beschallung und einen Projektor geben. Gezeigt werde der Film „Madame Mallory und der Duft von Curry“. Bach: „Wir sind ab 17 Uhr da. Es gibt auch was zu essen und zu trinken. Wenn es dunkel wird, zeigen wir den Film“. Sollte es regnen, werde die Leinwand in der Kirche aufgebaut. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

„Gemeindeausflüge haben wir schon unzählige Male gemacht. Aber das ist der erste Ausflug nach Corona“, kündigt Bach einen Ausflug für Mittwoch, 10. Mai, mit dem Bus zum Neunkircher Zoo und zum Wendelinushof oberhalb von St. Wendel mit anschließendem Aufenthalt in der Stadt an. Am späten Nachmittag komme man zurück. Für den Ausflug müsse man sich anmelden, so Bach.

INFO

„Achtsames Aquarell“ am Samstag, 29. April, 14 Uhr im Kirchbergsaal der protestantischen Kirchengemeinde Ixheim.

Kirchenkino am Samstag, 6. Mai, ab 17 Uhr (Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit) an der Kirche, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Gemeindeausflug am Mittwoch, 10. Mai, Abfahrt um 9 Uhr, am Alten Schulhaus in der Bitscherstraße.