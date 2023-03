Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten hat ein Name der Zweibrücker Strandkorb-Konzerte so wenig gepasst. Die „Irish Summer Nights“ mit O’Reilly’s and the Paddyhats und Fiddlers Green mussten warmgespielt werden. Der Countdown für das Konzert tickte schon seit Mittag – in Form von bangen Blicken gen Himmel.

Schon beim ersten Lied von O’Reilly’s and the Paddyhats sind viele aus dem Strandkorb aufgesprungen und tanzen. Es ist die irische Musik, gespickt mit Violine, Trommeln und