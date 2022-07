Die Schauspielerin Iris Berben übernimmt den Vorsitz der Jury für den Günter-Rohrbach-Filmpreis 2022 der Stadt Neunkirchen. Zum zwölften Mal soll der Filmpreis, der nach dem aus Neunkirchen stammenden Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“, „Der Baader-Meinhof-Komplex“) benannt wurde, am 4. November in der Neuen Gebläsehalle in der saarländischen Stadt verliehen werden. Noch bis Ende Juli können aktuelle deutsche Spielfilme für den laufenden Wettbewerb eingereicht werden. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 hatte Berbens Schauspielerkollege Ulrich Matthes den Juryvorsitz inne. Der frühere Neunkircher Oberbürgermeister Jürgen Fried, Vorsitzender der Günter-Rohrbach-Filmpreisstiftung, lobte Iris Berben als „vielfach ausgezeichnete, großartige Schauspielerin, die immer für Toleranz und Mitmenschlichkeit und gegen das Vergessen, gegen Antisemitismus eintritt“. Bei der Filmpreis-Gala am 4. November werde man Iris Berben schon zum zweiten Mal in Neunkirchen begrüßen: 2018 hatte sie als Überraschungsgast Günter Rohrbach zu dessen 90. Geburtstag in Neunkirchen persönlich gratuliert.