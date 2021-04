Interview: Wer Land und Leute kennenlernen will, sollte Taxi fahren. Das dachte sich auch der Pfälzer Filmemacher Philipp Majer, als er die Idee für seinen neuen Film „World Taxi“ hatt, der jetzt im Kino läuft.

Ist „World Taxi“ eine Fortsetzung von Jim Jarmuschs Kultfilm „Night on Earth“ oder ist die sympathische Pirmasenser Busfahrerin aus „Die Kleinstadt“ daran schuld, dass Sie nun Film Taxigeschichten erzählen?

Beides. „Night on Earth“ ist auf jeden Fall ein Lieblingsfilm von mir, daran angelehnt habe ich mich aber nicht. Die Idee kam mir auf einer Amerika-Reise vor sechs Jahren. Damals habe ich Verwandte in Roswell in New Mexico besucht – eine Wüstenlandschaft, die durch angebliche Ufo-Abstürze in den 40er Jahren bekannt wurde und an die Serie „Breaking Bad“ erinnert. Wenn man aus dem Pfälzerwald kommt, hat das auf jeden Fall eine Faszination. Dort bin ich Taxi gefahren und habe G.G. getroffen. Ein charismatischer Typ, der mich zugetextet hat und von Gott überzeugen wollte. Den habe ich gefragt, ob ich ein paar Aufnahmen machen kann. Noch ganz ohne Projekt im Kopf.

Wie haben Sie die anderen Protagonisten gefunden?

In Thailand hat mir das Goethe-Institut geholfen, einen Taxifahrer zu finden. In Dakar kam der Kontakt über eine Bekannte meiner Cousine, die dort lebt. Ich hatte nicht viel Budget. Der Film wurde über eine geringe Filmförderung finanziert. Ich habe mir Städte ausgesucht, für die ich bereits Anknüpfungspunkte hatte und nicht vorab recherchieren musste.

Welche Stationen kamen zusammen?

Es sind fünf Stationen: El Paso, weil es nicht weit von dort ist, wo meine Verwandten wohnen. Von dort aus nahm der Film seinen Lauf. Dakar, Pristina, Berlin und Bangkok, weil ich dort zuvor schon war.

Was war an Technik notwendig? Wie hat das mit der Sprache funktioniert?

Ich arbeite immer mit kleinem Equipment, weil im Auto gar kein Platz für noch jemanden gewesen wäre. Nur so etabliert sich eine intime Atmosphäre. Deswegen war es enorm wichtig, dass ich mich mit den Fahrern auf Anhieb verstand. Immerhin waren sie Mittler zwischen Fahrgast und mir – und Übersetzer waren sie auch.

Wie bringen Sie die Leute zum Sprechen?

Aufrichtiges Interesse und ehrlich sein, sind wichtig. Nicht auf Teufel komm raus eine Story haben wollen. Natürlich muss man wissen, was man will, aber man muss absolut sensibel mit den Geschichten umgehen. Wie bei der übergewichtigen Dame, die von El Paso aus zur Schönheitsoperation nach Mexiko fuhr. Sergio, der Taxifahrer, fährt oft Menschen ins benachbarte Juarez, die sich in den USA keine OP leisten können. Die Städte sind nur durch den Rio Grande und die Grenze getrennt. Das war supersensibel. 40 Minuten lang habe ich die Kamera nicht benutzt. Da muss man erst mal Vertrauen aufbauen. Später vergisst man dann die Kamera. Das ist immer eine Gratwanderung. Man weiß nie genau, was dabei herauskommt. Aber genau das ist das Spannende an einem Dokumentarfilm.

Was ist das Spezielle an „World Taxi“?

Einerseits ist die Doku eine Hommage an das Taxi an sich, das bei vielen Fahrern aussieht wie ein Wohnzimmer: mit Familienfotos, Glücksbringern und allem möglichen Kram. Im Senegal oder in Pristina etwa. Das sind Autos, die haben schon eine halbe Million Kilometer auf dem Buckel. Wenn man da einsteigt, taucht man in eine andere Welt ein. Nur, dass das Taxameter läuft. Und ich wollte, dass das Publikum über die Protagonisten eine kleine Weltreise erlebt.

Wie funktioniert das?

Der Film erzählt eine Bekanntschaft auf Zeit. Man weiß, denjenigen sieht man wahrscheinlich nie wieder. Da kann man ungeniert fragen und sich mitteilen. Trotzdem wollte auch die politischen Stimmungslagen der Länder zeigen. Im Senegal frage ich junge Männer, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, nach Europa zu flüchten. In Amerika war gerade der Anschlag in Las Vegas, wo ein Typ aus einem Hotel heraus 60 Konzertbesucher erschossen hat. Diese Themen sind in den Film eingeflossen.

Was war der Höhepunkt beim Dreh?

Der senegalesische Boxkampf im Stadion in Dakar vor rund 20.000 Leuten. Alle wollen durch den einzigen Eingang gleichzeitig rein. Das war krass. Absolut elektrisierend. Auch wegen der Trommelgruppen, die den ganzen Tag gespielt haben. Aber auch die Grenzfahrten nach Juárez in Mexiko waren für mich spannend, weil sie als Hochburg der ganzen Drogenkartelle bekannt ist. Leider. Eine gefährliche Stadt. Durch Sergio, den Taxifahrer, und seine Familie wurden die Klischees der Drogenkriege mit dem ganz normalem Alltag widerlegt.

