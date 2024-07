In fernen Ländern angebaut, werden dunkle Bohnen auch in Landau zu Kaffee und Espresso verarbeitet. Die Kaffeerösterei räumt mit Mythen auf. Es geht auch um den Kühlschrank.

Auf einmal wird es laut und heiß. Nicht sonderlich überraschend, wenn man bedenkt, dass eine Kaffeerösterei Schauplatz des Geschehens ist. Wenn schon in der heimischen Küche die Zubereitung des beliebten Wachmachers geräuschvoll zugeht, gerade beim Betrieb eines Vollautomaten, dann erst recht in dem Landauer Betrieb. Dort hat Eva Stähle, Geschäftsführerin von KFE Die Kaffeerösterei, gerade eine Röstmaschine angeworfen, um RHEINPFALZ-Lesern die Herstellung der dunklen Bohnen vorzuführen. Das Gerät, das vom Prinzip her einem Backofen gleicht, arbeitet mit Temperaturen bis zu 200 Grad. Nach etwa einer Viertelstunde präsentiert die Gastgeberin das Ergebnis des Schauspiels. Für diejenigen, die Kaffee nur als Endprodukt kennen, ist die Demonstration an der Emma, so der Name des Probats, Baujahr 1959, ein Erlebnis.

Diese Maschine hat Eva Stähle seit ebenso langer Zeit im Besitz, wie ihr Betrieb existiert, und zwar seit mehr als 20 Jahren. Eingerichtet sind Verkauf, Büro und Seminarraum in einer früheren Tankstelle. Die Kubatur des Gebäudes erinnert noch an die Zeit, in der an diesem Standort noch Sprit getankt wurde. Nun gibt es Kaffeespezialitäten für den Boxenstopp. Die Betriebsstätte befindet sich zwar an einer vielbefahrenen Kreuzung, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Exponierte Lage könnte man also meinen. Und doch ist die Kaffeerösterei noch nicht bei allen Südpfälzern bekannt. Das wird deutlich, als eine Teilnehmerin der RHEINPFALZ-Sommeraktion gesteht, den Betrieb erst kürzlich entdeckt zu haben.

Wie das Unternehmen wächst

In diesem Zusammenhang erinnert Eva Stähle daran, dass es gedauert habe, bis dIe Kafferösterei unter ihren Namen bekannt wurde. Anfangs hätten Kunden sich gesagt: „Ach, Sie meinen den Betrieb an der Queichheimer Brücke.“ Später habe es gehießen, das sei der sei der an der Pizzeria Milano. Mit der Zeit ist das Unternehmen aber gewachsen, es beschäftigt inzwischen 25 Mitarbeiter, darunter nach langer Zeit wieder zwei Auszubildende. 2010 belieferten KFE erstmals einen regionalen Lebensmitteleinzelhändler. Inzwischen sind ihre Produkte in den Regalen vieler Supermärkten rund um Landau zu finden, zu erkennen sind sie an ihrer goldenen Verpackung.

Auch ein Geruchstest durfte nicht fehlen. Foto: Iversen

Mit zunehmenden Bekanntheitsgrad stieg auch die Menge an Kaffee und Espresso, die, importiert aus Anbauländern aus aller Welt, vor Ort geröstet werden. In der Geschäftsführung stieg Stähles Schwägerin Kathrin Weinheimer mit ein. Mangels räumlicher Kapazitäten lagerten sie 2016 die Produktion aus, seither ist ihr Team auch in eine Halle im Landauer Gewerbegebiet im Einsatz. Das habe den Betriebsablauf vereinfacht. Allein schon dann, wenn alle drei Wochen per Lastwagen tonnenweise Kaffeebohnen geliefert werden. In der Maximilianstraße ist der Platz bekanntlich begrenzt.

Über die Geschichte des Kaffees

Neben der Produktion ist die Kaffeerösterei auch für ihre Kurse bekannt, in der beispielsweise Baristas geformt werden, die äquivalent zum Barkeeper im Gastgewerbe für die Getränke zuständig sind, speziell aber für Cappuccino, Latte Macchiato und Co. Mehr als 50 Leser hatten ihr Interesse an dem Kaffeeseminar bekundet, zu der anlässlich der RHEINPFALZ-Sommeraktion in einer etwas abgespeckten Version in die Maximilianstraße eingeladen wurde. 15 Frauen und Männer hatten das Losglück und damit auch die Möglichkeit, mehr über die Geschichte des Kaffees zu erfahren.

Seminarleiterin Anna Epp erklärte, wieso die WIrkung von Kaffee zufällig entdeckt wurde. Foto: Iversen

Seminarleiterin Anna Epp nahm die Zuhörer mit auf eine Reise, die vom Ursprungsland Äthiopien über den Orient nach Brasilien und letztlich nach Bremen und Hamburg führte, wo in Deutschland die ersten Kaffeehäuser eröffneten und die noch heute Dreh- und Angelpunkte für den Kaffeehandel sind. Epp berichtete unter anderem, wie die arabischen Länder den Kaffeeanbau für sich entdeckten und dadurch erst salonfähig machten, bevor der Rohstoff auch in Brasilien gepflanzt wurde, das heute als größter Kaffeeexporteur der Welt gelte. Auch die Kaffeerösterei bezieht von dort den Rohstoff für ihren Kaffee. Wobei sie die Bohnen, die sie aus Kenia erhalten, besonders gut kennen. Pflegen sie doch besondere Beziehungen zum afrikanischen Land, wo sich Eva Stähle vor Ort informierte.

Gehört Kaffee in den Kühlschrank?

Kaffee wurde auch getrunken, und zwar gleich zum Einstieg. So sollte dieser Geschmackstest unter anderem dazu dienen, die Unterschiede zwischen den Sorten Arabica und Robusta zu verdeutlichen. So ist deren Koffeingehalt unterschiedlich hoch. Anna Epp ermutigt die Teilnehmer, den Kaffee zu schlürfen. „Wie in einer Weinprobe.“

Bei der Fragerunde interessierte die Teilnehmer unter anderem, wie lange Kaffee haltbar ist. Eva Stähle empfiehlt, sich mit einer Menge einzudecken, die nach drei Monaten aufgebraucht ist. Kaffee kann unterschiedlich lange aufbewahrt werden. Wobei das auch darauf ankommt, wo er aufbewahrt wird. In den Kühlschrank gehöre er jedenfalls nicht. Allein schon wegen der Fremdgerüche und Feuchtigkeit, die er darin aufsauge.