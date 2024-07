Das Biosphärenhaus ist auf dem besten Weg, eine Ruine in bester Lage zu werden. Das Land sollte hier eingreifen und nicht zusehen.

Das Biosphärenhaus war ein wild loderndes Strohfeuer mit anfänglich explodierenden Besucherzahlen, die aber schnell wieder zurückgingen. Vor allem der Baumwipfelpfad zog die Massen an und verleitete die Gemeindeführung einst zu der fatalen Einschätzung, alles super alleine machen zu können. Die pädagogisch sicher wertvolle Ausstellung hat aber nur bei schlechtem Wetter die Urlauber interessiert. Heute gibt es allerorten viele spektakulärere Baumpfade. Wer die Anlage im elsässischen Drachenbronn sieht, kann über Fischbach nur noch schmunzeln.

Jetzt alles der aktuellen Gemeindeführung anzulasten, ist nicht richtig. Die Fehler wurden viel früher gemacht. Schon allein die Konstruktion des Betonklotzes war der Grundfehler. Was will ein Investor mit so einem Ding schon anfangen? Als Kletterhalle könnte es nach Totalumbau taugen und würde auch in die Region passen. Oder als Pilotprojekt zur Renaturierung von Investitionsruinen. So schön begrünt, mit Falkenbrutplätzen und Amphibienhöhlen wäre es ökologisch ähnlich wertvoll wie ein Westwallbunker. Wenn das Land hier nicht eingreift, sieht es am Ortseingang von Fischbach bald richtig schlimm aus.