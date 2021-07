Die Frau war gerade beim Einkaufen im Lidl in Niederaubeach, als sie bestohlen wurde: Ein Unbekannter entwendete am Samstagnachmittag aus ihrem Rucksack die Geldbörse mit zahlreichen persönlichen Dokumenten und 400 Euro Bargeld, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06332/9760, oder E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de