Rebecca Rubly, geborene Schäfer, und ihr Ehemann Sebastian Rubly waren das erste Brautpaar, dessen Hochzeitsgesellschaft im Zweibrücker Standesamt wieder ohne Masken der Eheschließung beiwohnen durfte. Bislang war es so, dass sich nur das Brautpaar und der Standesbeamte oder die Standesbeamtin ohne Maske im Trauzimmer aufhalten durften. Für die Hochzeitsgäste galt in den vergangenen beiden Jahren hingegen Maskenpflicht. Dass diese nun gefallen ist, kam nicht nur für die frisch Verheirateten überraschend. Wie Stadtsprecher Jens John am Dienstag auf Anfrage mitteilte, hat die Stadtverwaltung vorigen Mittwoch, 25. Mai, von der Aufsichtsbehörde ADD ein Schreiben bekommen, laut dem die Maskenpflicht innerhalb der Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 26. Mai aufgehoben würde. Somit markierte der vorige Freitag gewissermaßen den Beginn einer neuen Ära. Laut John wurde die Maskenpflicht im gesamten Rathaus aufgehoben. Doch appelliere man an die Rathausbesucher, in Bereichen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können, weiter freiwillig Maske zu tragen.