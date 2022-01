In der Vorweihnachtszeit bildeten sich vor der Post in der Rosengartenstraße wieder mal längere Schlangen. In Zeiten von coronabedingter Rücksichtnahme und dem obligatorischen Abstand-halten täuscht die Anzahl der Wartenden manchmal. Es sind dann sicherlich weniger Personen als noch in Vor-Coronazeiten, die sich da auf dem Gehweg stauen. Dennoch: Wer in der Schlange steht und wartet, muss geduldig sein. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis: Es gibt seit geraumer Zeit eine Alternative zur Hauptpost.

Der Name Bummelzug klingt zwar – was die Bearbeitung angeht – nicht gerade vielversprechend, bietet aber im Bahnhofsgebäude eine Anlaufstelle für postalische Dienste. Die Poststelle dort – Postzug genannt – hat sich laut dem Betreiber DRK ganz gut entwickelt. Aber über etwas mehr Betrieb würde man sich nicht beklagen. Die Beschäftigten haben noch Kapazitäten. Für Kunden, die mit dem Wagen in die Innenstadt kommen, ist der Bahnhof allemal eine gute Anlaufstelle. Denn im Gegensatz zur Rosengartenstraße gibt es hier mehr legale Parkmöglichkeiten. Und beim Wenden tut man sich auch etwas leichter.