Ein Hund hat auf einem Spielplatz in Saarbrücken-Malstatt zwei Kinder gebissen. Wie die Polizei berichtet, habe die Hundehalterin ihren Vierbeiner nicht an der Leine geführt. Während die beiden sieben- und zehnjährigen Kinder am Samstagabend auf dem Spielplatz in der Bülowstraße spielten, sei der Hund von seinem Frauchen weg- und zu den Kindern hingelaufen. Laut Polizei wollten sie wegrennen, wurden aber vom Hund eingeholt. Der Vierbeiner habe beide Kinder in die Hand gebissen. Nach dem Vorfall sei die Hundehalterin weggegangen, ohne sich um die Kinder zu kümmern. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Die Polizei beschreibt die Hundehalterin als 1,80 Meter große Frau mit Brille und blonden Haaren, die sie mit einem weiß-grauen Haargummi zu einem Zopf gebunden hatte. Sie habe eine gelbe Jacke getragen. Der Hund soll rund ein Meter groß sein und dunkles Fell haben. Die Rasse sei nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0681 97150 zu melden.