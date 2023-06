Die Auffahrt zur A8 bei Zweibrücken, auch Überflieger genannt, ist wieder gesperrt. Dort gibt es einen merkwürdigen Schaden. Die Ursache ist noch unklar.

Auf der Auffahrt zur A8 Richtung Saarland hat sich über die gesamte Fahrbahnbreite ein etwa 30 Zentimeter breiter Streifen gesetzt. Dadurch ist eine Kante entstanden, die Stadtratsmitglied Walter Rimbrecht (SPD) einmal als „Sprungschanze“ bezeichnet hatte. „Das ist ein sehr untypisches Bild für Fahrbahnsetzungen“, hatte Steffen Mannschatz, beim Umwelt- und Servicebetrieb für die Straßenunterhaltung zuständig, Anfang April bei einem Ortstermin gesagt. Eine Kernbohrung soll nun Aufschluss über die Ursache geben. „Wir wollen sehen: Was ist da schiefgelaufen?“, sagte Mannschatz am Mittwoch im Stadtrat auf Nachfrage von Rolf Franzen (CDU). Dafür werde der Überflieger in zwei bis drei Wochen erneut gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen halten sich in Grenzen, da die Autobahn auch über den Bubenhauser Kreisel zu erreichen ist. Der vor vier Jahren eröffnete Überflieger ist nur eine Abkürzung, durch die Autofahrer aus Richtung Innenstadt nicht in den Kreisel hinein- und gleich wieder hinausfahren müssen. Im April war die Auffahrt auch nur kurzzeitig gesperrt.