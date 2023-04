Am Mittwochvormittag wird der Überflieger am Bubenhauser Kreisel wegen Wartungsarbeiten kurz gesperrt. Die Stadtverwaltung hat in einer kurzen Mitteilung eine Sperrung von rund einer Stunde Dauer angekündigt. Steffen Mannschatz, als Abteilungsleiter Betriebshof beim Umwelt- und Servicebetrieb auch zuständig für den Straßenunterhalt, geht allerdings davon aus, dass die Sperrung wesentlich kürzer ausfällt. Ursache ist eine Begehung durch Mitarbeiter der Baufirma Implenia, des Überwachungsbüros und eines Gutachters der UBZ, die eine Fahrbahnsetzung genauer unter die Lupe nehmen. Auf den Verkehr wird die Sperrung kaum Auswirkungen haben, da man auch über den Kreisel auf die Autobahn kommt. Kurz vor dem Widerlager der Brücke des Überfliegers hat sich ein rund 30 Zentimeter breiter Streifen gesetzt, der über die gesamte Fahrbahnbreite verläuft. „Das ist ein sehr untypisches Bild für Fahrbahnsetzungen“, sagt Mannschatz. Über die Ursache tappe man noch völlig im Dunkeln, weshalb der Ortstermin angesetzt wurde. Nach der Besichtigung werde man entscheiden, welche Maßnahmen man als nächstes vornehme, beispielsweise eine Kernbohrung, um zu sehen, wie der Untergrund aussieht. „Noch haben wir keine Erklärung für die Setzung“, erklärte der Betriebshofleiter auf Nachfrage. Wassereinlagerung beispielsweise hält er aber für wenig wahrscheinlich. Denn dann wäre die Setzung zum einen nicht so abgegrenzt, zum anderen liefe Wasser einfach nach unten weg.

Der Überflieger wurde vor vier Jahren, am 18. April 2019, eröffnet. Er ist ein auch politisch umstrittenes Projekt. 2006 mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt, hat der Bau zur Eröffnung 2019 tatsächlich 1,8 Millionen Euro gekostet. 2021 musste eine zusätzliche Einfädelspur auf die Autobahn gebaut werden. Zwischenzeitlich hatte sich Zweibrücken zum Gespött gemacht, weil an der Auffahrt zur Autobahn ein Stoppschild stand. 2021 war das Bauwerk, das von vielen Zweibrückern als unnötig kritisiert wurde, als „peinliche Posse“ im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz gelandet.