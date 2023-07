Kinder und der Garten hinterm Haus – eine Erfolgsgeschichte. Warum man sich auch saure Rhabarberstängel gut schmecken lassen kann.

„Net fer die Schul, sonnern fers Lewe soll mer lerne“ hann schunn die alde Römer in ihrer Mundart gesaat, des war Latein. Gude Schule halle sich dran, so jetzat die Lehrerin Manuel Groh vun de Herzog-Wolfgang-Realschul. Die hat mit ihre Schülerrinne un Schüler im Schulhof e Gärdche angeleet, wo se allerhand Gemies, Beere un Kraider geplanzt hann un ah ernte.

Aller, des nenn ich mol e prakdischer Biologieunnerricht, wo die Mäde un die Buwe ebbes fers Lewe lerne. Es gebt jo heit e Haufe Kinner, die menne, de Spinat un de Blummekohl dääde in de Tiefkiehltruh wachse. Odder wäre Bestandteil vun de Pizza. Ich kennt mer ah vorstelle, dass die Juchend nimmie de Kopp schiddelt un’ die Schnut vezieht, wann des Gemies uff’m Deller aus’m eischene Gärdche stammt. Desweje isses ganz allgemein se begrieße, wann des Gärdele widder meh in Mode kommt, ganz egal, ob im Gärdche hinnerm Haus, im Schrebergaade odder eewe im Hochbeet hinnerm Schulhaus. Also: weider so, ihr fleißische Realschulgärtner!

So war des frieher in meiner Kindheit

Ihr wisse nadierlich all, was jetzat kommt un wie mei Kolumne weidergeht. Richdisch: Ich vezähl mol widder, wie des frieher in meiner Kindheit gewest is. Aller, so is des mit de alde Leit, sie erinnere sich gern an geschder odder vorgeschder, kannsche nix mache.

Des war gar net so enfach mi’m Gaade hinner unserm Haus. Do hat es Weschkreiz nämlich die Gaadefläch in vier Deele uffgedeelt. Jetzat hann awwer in unserm Haus fünf Familie gewohnt. Un jedie wollt ihr eischenes klennes Feld hann, um dort Gemies un Grumbeere, Salad, Gelleriebe un Erdbeere anseplanze. Do hat mei Muddie dann e Machtwort spreche misse un des eene Verdel de zwee Familie gebb, die in de Mansard gewohnt hann. Ihr hann do owwe unnerm Dach wennisch Platz, do komme ihr ah im Gaade mit em halbe Verdel aus, hat se gemennt.

Exdraworschd fer mei Muddie

Jedes Quadrat-Sandimederche is genitzt worr, weil de Gaade unser großie Speisekammer gewest is, domols in de schlechde Zeide nohm Kriesch. Ennie Exdraworschd hat’s gebb: Mei Muddie hat uff ihrm Fliederstrauch bestann, obwohl der, wie mei Vadder gemault hat, Schadde uff de Feldsalad geworf hat. Un wann’s Zeid war, die Stangebohne un die Hanstraube se plicke, die Grumbeere aussebuddele un de Salat se steche, hat jeder Daa un Nacht wie de Habicht uffgebasst, dass sich bloß kenner am Beet newedran vegreift.

Mit enner Ausnahm: Mir Kinner hann die Beere un de Rabarber raiwere derfe un hann net waade kenne, bis es endlich soweit war. Wann ich heit dran denk, dass mir die rohe Rhabarberstängel gekaut hann wie nix, laaft mer de Schbautz im Mund zamme. Awwer des war bestimmt arisch gesund, desweje is aus mir ah so e strammes Kerlche worr, gell.