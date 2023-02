Die Handballerinnen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) haben am Montag den Regionalentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ für sich entschieden. Die HHG-Mädchen gewannen beim Viererturnier in Herxheim drei Spiele. In der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 bis 2007) besiegte das von Lehrerin Nicole Kasper betreute Team in jeweils zweimal zehn Minuten das Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim mit 15:7, das gastgebende Pamina-Schulzentrum Herxheim mit 17:8 und abschließend das Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasium mit 11:9. Einen abschließenden Landesentscheid gibt es in dieser Altersklasse nicht. Zum HHG-Kader gehörten: Leyla Semar und Hannah Oelke im Tor - Rebecca Knoll, Lucy Hilz, Ella Hartfelder, Lejla Carkadzija, Charlotte Gab, Gina Conrad, Emma Klein, Neele Schimmel und Julia Fischer.