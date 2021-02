Das Unternehmen Helexier hat Unterlagen nachgereicht, um die gewerberechtliche Erlaubnis zum Betreiben einer Privatklinik zu bekommen. Das hat die Stadt auf Anfrage mitgeteilt. Die Verwaltung prüft die nachgereichten Unterlagen nun auf Vollständigkeit und Inhalt, so Stadtsprecher Thilo Huble. Wie berichtet, will Helexier im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus die „Himmelsberg Fachklinik“ betreiben, für die sie bereits wirbt. Bis dato liegt aber keine Erlaubnis für einen Klinikbetrieb vor, obwohl dort nach unseren Informationen bereits Patienten stationär aufgenommen und behandelt wurden. Helexier hat im Januar eine Genehmigung nach Paragraf 30 der Gewerbeordnung, Privatkrankenanstalten betreffend, beim Ordnungsamt der Stadt beantragt. Allerdings fehlten laut Huble verschiedene Unterlagen wie zum Beispiel Bescheinigungen von Finanz- und Gesundheitsamt sowie Nachweise medizinischer Art. Die jetzt nachgereichten Unterlagen würden nun in den nächsten Tagen geprüft.