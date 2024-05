Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur in sozialen Medien wurde zunächst über den Wahrheitsgehalt der in Mertesheim verteilten Flyer gerätselt: Sollte der Kreisverband der AfD tatsächlich zu Gegrilltem und Getränken in das kleine Dorf einladen?!

Argument der Skeptiker war nicht nur die Kurzfristigkeit der Einladungen, die erst eine Woche vor dem Dämmerschoppen-Termin verteilt wurden. Es verwunderte auch, dass die Flyer nur in