Die Handball-Jungs des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums haben am Mittwoch den Vorentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen. In der Pfalzhalle in Haßloch gewann die von Lehrerin Nicole Kasper betreute Mannschaft in der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 bis 2007) ihre beiden Spiele des Dreierturniers und qualifizierte sich als Tabellenerster für den Regionalentscheid, der voraussichtlich am 6. Februar stattfindet. In zweimal 15 Spielminuten besiegten die HHG-Jungs zunächst das Geschwister-Scholl-Gymnasium aus Ludwigshafen mit 18:13, dann das Neustadter Leibniz-Gymnasium mit 22:16. Dazwischen hatten die Ludwigshafener gegen Neustadt mit 16:15 gewonnen.