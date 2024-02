Der jüngste VTZ-Kämpfer stand am Ende mit dem Degen überraschend ganz oben auf dem Treppchen der südwestdeutschen Meisterschaften.

Erneut lieferten die jugendlichen Musketiere der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken bei den international offenen Südwestdeutschen Meisterschaften in Mainz starke Ergebnisse ab. Gold, Silber und zweimal Bronze war die Ausbeute der zwölf VTZ-Starter in den Waffengattungen Florett und Degen.

Die eng aufeinander folgenden Turniere waren zuletzt zum wichtigem Veranstaltungsmarathon für die Vereine und Nachwuchsfechter geworden, um sich noch nötige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften in den jeweiligen Altersgruppen und Waffen zu sichern. Nun richtete die Fechtabteilung aus Mainz-Gonsenheim an zwei Tagen die Großveranstaltung der Südwesttitelkämpfe der Altersklassen U17, U13, U11 und U9 aus.

Florett: Bronze für Mia Eve Paul bei der U13

Am ersten Wettkampftag standen Mia Eve Paul und Emma Rossbach in der Altersklasse U13 (Jahrgang 2011 bis 2012) mit dem Florett auf der Planche. In der Vorrunde schaffte Paul den Sprung in die Achter-K.o.- Ausscheidung. Nach einem aufreibenden 9:6-Sieg gegen Nike Hanrath CTG Koblenz) stand sie im Halbfinale Marte Iwersen (ETUF Essen) gegenüber. Gegen die Favoritin, die im Jahr 2023 auch Gewinnerin der „Silbernen Rose“ beim Zweibrücker Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier war, war die Contwigerin chancenlos und verlor 3:10, hatte am Ende aber Bronze in der Tasche. Iwersen gewann das Finale mit 10:4 gegen Lara Hensen (Kaiserslautern). VTZlerin Emma Rossbach war nicht in bester Verfassung und schied als Neunte in der Vorrunde aus.

Johann Knauft (U13) blies schon in der Vorrunde gegen Gegner aus Bad Kreuznach, der ETUF Essen, der CTG Koblenz und der TG Dörnigheim ein heißer Wind um die Maske. Als neunter Aufsteiger auf dem 16er K.o.-Tableau besiegte er mit dem Florett in einem überzeugenden Kampf Paul Mitnacht aus Koblenz klar mit 10:3. Im Viertelfinale konnte der Oberauerbacher gegen dem späteren Turniersieger Constantin Maier (TG Dörnigheim) kein Paroli bieten und wurde Sechster. Der Dörnigheimer siegte im Finale mit einem knappen 10:9-Sieg gegen Yihang Huang (Schwäbisch Gmünd).

Degen: Silber für Cem Schneider bei der U11

Im Wettbewerb der U17 (2007 bis 2010) war für die VTZ-Fechter Jannis Euskirchen, Julius Knauft und Tristan Becker harte Arbeit zu verrichten, um eine gute Position auf dem 32er-K.o. Tableau zu erreichen. Lediglich Euskirchen konnte seinen Siegeslauf für das 16er-Tableau fortsetzen. Am Ende wurde Euskirchen Achter, bei ihrer Südwest-Premiere landeten Julius Knauft und Tristan Becker auf den Plätzen 19 und 22. Bei den Florett-Amazonen der U17 wurde Clara Wahlheimer Zwölfte, Ann-Kathrin Kehrer 14. Beide konnten nach den Vorrunden in der 16er-K.o.-Direktausscheidung keinen Erfolg mehr verbuchen.

Am zweiten Wettkampftag sorgte VTZ-Kämpfer Paul Goldmann für die zweite Bronze-Medaille in der Degenklasse U17. Erst im Halbfinale unterlag er Max-Julius Heinecke (TV Dillenburg) mit 8:15. VTZler Cem Schneider (U11, 2013/14) konnte mit dem Degen das Halbfinale gegen den Friesenheimer Fabian Schier mit 10:8 für sich entscheiden. Der Niederauerbacher musste sich erst im Finale Elias Jung aus Bad Dürkheim beugen.

Bei den jüngsten Miniflorett-Fechtern (U9, gekoppelt mit der U11) war der Zweibrücker Erik Lemmen nach der Vorrunde im Modus „Jeder gegen jeden“ am Ende der Überraschungssieger. Im Finalkampf landete er einen 5:3-Erfolg gegen Detlef Meier (Dieburg).