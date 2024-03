Anna Keller vom Landhaus Wern’s Mühle aus dem Ottweiler Stadtteil Fürth hat sich den ersten Platz beim „Genuss-Gastwirt“-Wettbewerb Saarland erkocht. Die Bronzemedaille ging nach Neunkirchen. Bei Anna Keller kam Bratwurst von der Bergmannskuh mit Schupfnudeln und fermentiertem Gelleriewe-Kappes-Gemüse auf den Teller. Keller erhält nun unter anderem ein Marketingpaket von der Tourismus-Zentrale Saarland im Wert von 5.000 Euro. Die Bronzemedaille ging an Leibrocks Hofladen im Neunkircher Stadtviertel Eschweiler Hof. Das Weinerlebnishotel Maimühle in Perl bei Merzig-Wadern landete auf dem zweiten Platz. Eine Stunde hatten die Kandidaten beim Showkochen am Montag Zeit, das von ihnen eingereichte regionale Rezept zu kochen. Die achtköpfige Jury, in der unter anderem Wirtschaftsminister Jürgen Barke und Birgit Grauvogel von der Tourismuszentrale Saarland saßen, hatten die Teilnehmer nach den Kategorien Präsentation und Geschmack des Gerichts bewertet. Grauvogel sagte, die ausgezeichnete Küche gehöre „zu den stärksten Imageträgern unseres Bundeslandes“.