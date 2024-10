Eine Startgemeinschaft aus zwei Vereinen bei den Pfalzmeisterschaften – wie kam dann zustande? Es hatte auch was mit einem Brand zu tun.

Wie schon bei den Gaumeisterschaften war auch bei den Mannschaftsmeisterschaften am Wochenende in Bad Dürkheim eine Truppe der Startgemeinschaft (SG) Zweibrücken/ Contwig am Start. Die SG-Mädchen belegten dabei unter vier Konkurrenten den guten zweiten Platz.

Eine gemeinsame Mannschaft der VT Contwig und der VT Zweibrücken – wie kam das noch mal zustande? Im Januar hatte es an der Außenfassade der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Contwig gebrannt. Danach war die Halle für den Sportbetrieb gesperrt und wurde von einem Gutachter aufwendig überprüft. „Erst seit letzter Woche dürfen wir wieder dort trainieren“, berichtet Milena Carius, Trainerin bei der VT Contwig.

Hilfsbereitschaft groß für Trainingsmöglichkeiten

Die Contwiger Turnerinnen standen also plötzlich ohne Trainingsmöglichkeit da. Doch die Hilfsbereitschaft der umliegenden Vereine war groß, nachdem sie ihre Trainingszeiten und Hallenkapazitäten in Augenschein genommen hatten. „Wir haben dann immer freitags von 18.30 bis 20 Uhr in der Festhalle, teils zusammen mit der VT Zweibrücken, trainiert. Deren Trainerin Sonja Rayer hat uns sogar einen Schlüssel für die Halle organisiert. Dafür noch mal ein Dankeschön“, berichtet die 25-jährige Carius, die an dem Trainingstag immer direkt von ihrer Arbeitsstelle als Optikerin in Blieskastel in die Halle fuhr. Samstags bot die VT Contwig dort eine weitere Trainingseinheit an, montags durften sie zudem die Grundschulturnhalle in Stambach nutzen.

Und wenn man schon zusammen trainiert ... „Wir hatten früher schon mal zusammen geturnt und beschlossen, es mit dieser Altersklasse bei den Gaumeisterschaften dann wieder zu machen“, sagt Carius. Dort hielten sie den TV Lemberg in Schach und qualifizierten sich für die Pfalzmeisterschaften. Damals turnten die je vier Contwiger (Estelle Conrad, Johanna Maurer, Lilly Wind, Jule Sauter) und Zweibrücker Mädchen (Emma Baumann, Veronique Bernd, Chiara Conrad, Lina Meister) noch in ihren jeweiligen Vereinsanzügen. „Jetzt bei den Pfalzmeisterschaften hatten dann alle acht Turnerinnen den gleichen Anzug an“, erläuterte Carius. Im Landesliga-Vierkampf (Sprung, Barren, Balken, Boden) stöhnten die Mädchen zwar etwas, weil ausgerechnet der ungeliebte Schwebebalken bei ihnen als letztes Gerät auf dem Zettel stand. „Da lassen Kraft und Konzentration nach vier Stunden Wettkampf naturgemäß ein wenig nach“, sagte Carius. Chiara Conrad war die beste aller Turnerinnen am Boden.

Ergebnisse

Pfalz-Meisterschaften, weibliche Gerätturn-Mannschaften, Spitzensport, Wettkampf 203, Landesliga LK 3 (Jahrgänge 2014 und älter)

1. TuS Niederkirchen 198,9 Punkte; 2. SG Zweibrücken/ Contwig 197,2: Emma Baumann (Sprung 11,8; Barren 12,15; Balken 12,15; Boden 13,30), Veronique Bernd (0; 0; 12,3; 0), Chiara Conrad (11,4; 12,6; 12,6; 14,35), Lina Meister (0; 11,95; 10,9; 0), Estelle Conrad (11,75; 0; 0; 11,0), Johanna Maurer (12,15; 11,95; 11,80; 13,80), Lilly Wind (0; 10,4; 0, 11,15); 3. TV Schwegenheim 195,5; TT Sickingen 178,8.