An Karfreitag, 18.15 Uhr, zeigt der Saarländische Rundfunk einen Dokumentarfilm der Zweibrücker Regisseurin Gabi Heleen Bollinger: „Geschichte weitererzählen: Der Rabbiner Schlomo Rülf“. Bollinger erzählt von dem gebürtige Braunschweiger Schlomo Rülf (1896-1976), der 1929 als Rabbiner der jüdischen Gemeinde nach Saarbrücken kam Rabbiner Rülf, der während der NS-Zeit aus Deutschland emigrierte, und sich beim Völkerbund für die Juden an der Saar einsetzte. 80 Jahre nach der Auswanderung des Rabbiners nach Palästina erzählt seine Tochter Yedida ihrem Enkel Yehuda von seinem Urgroßvater. In Israel half er mit, das Schulwesen für eine freie jüdische Jugend aufzubauen.