Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Paukenschlag eröffnet am Mittwoch das Cinema Europa nach zehn Monaten Zwangspause als eines der letzten Kinos in Deutschland wieder. Zu sehen ist die Science-Fiction-Großproduktion „Dune“ – in neuen Sesseln, auf neuen Böden nach dem Gang durch ein neues Foyer. Familie Schwarz hat den Lockdown zur Renovierung genutzt.

Dass es so lange gedauert hat, hängt nicht an den Spendern mit Desinfizierungsmittel für die Besucher und auch nicht am Hygienekonzept. Das war ein Klacks. Aber seit Mai wird im