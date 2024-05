Zwei Wochen, nachdem eine Frau schwer verletzt im Gleisbett in Saarbrücken-Malstatt gefunden wurde und wenig später starb, ist nun geklärt, wer sie ist. Wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Mittwoch berichtet, handelt es sich bei der Toten um eine 44 Jahre alte Saarbrückerin. Die Polizei hatte Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Daraufhin hätten sich mehrere Personen bei den Ermittlern des Landespolizeipräsidiums gemeldet. „Mithilfe dieser Angaben konnte die Identität der Verstorbenen am gestrigen Tage (Dienstag) zweifelsfrei geklärt werden“, so Jan Poß, Sprecher des Landespolizeipräsidiums. Am Maifeiertag sei der Polizei per Notruf mitgeteilt worden, dass unter der Saarbahn-Brücke im Gleisbett eine schwer verletzte Frau liegen würde. Wie Poß der RHEINPFALZ mitteilt, sei auch die Rechtsmedizin involviert gewesen; eine Obduktion werde jedoch nicht stattfinden, da es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe, sagt er uns.