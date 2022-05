Am 4. Juni steigt an der alten Transall-Maschine auf dem Zweibrücker Flugplatz eine Benefizaktion für krebskranke Kinder. Jeder kann sich fotografieren lassen.

Am Samstag, 4. Juni, kann man sich für 50 Euro am Zweibrücker Flugplatz vor, hinter, unter oder in einer ehemaligen Bundeswehr-Transall-Maschine ablichten lassen. Die Einnahmen des Shootings gehen komplett an die Kinderpalliativ-Station in Homburg. Für den Veranstalter, den Verein „We Are One“, ist es nicht die erste karitative Aktion dieser Art. Die RHEINPFALZ hat mit dem Vorsitzenden des Vereins, dem Homburger Fotografen Mathias Blum, gesprochen.

Warum Fotos mit einer ehemaligen Militärmaschine? Was ist der Reiz da dran?

So eine Gelegenheit hat man nicht alle Tage! Außerdem wird die Transall danach in ein Hotel umgebaut. Das ist also die letzte Gelegenheit, solche Fotos zu machen. Der Eigentümer stellt uns die Maschine kostenlos zur Verfügung.

Wie viele Fotografen sind bei dem Shooting dabei? Muss man sich anmelden, wenn man Bilder haben möchte?

Wir sind zu dritt, Thomas Füßler, Michael Weber und ich. Ein Shooting-Ticket kostet 50 Euro. Die gehen komplett und ohne Abzug an die Kinderpalliativ-Station in Homburg. Man sollte für das Shooting ein Ticket über Facebook oder unsere Internetseite buchen. Das hat all die Jahre gut geklappt.

Sie könnten die Einnahmen überallhin spenden. Warum an die Kinderpalliativ-Station in Homburg? Haben Sie da eine persönliche Beziehung dazu?

Ich kenne einen Frisör in Homburg, der auch für die Kinderpalliativ-Station sammelt und spendet. Da habe ich ihn mal dorthin begleitet, und das hat mich so mitgenommen, dass ich dachte, ich muss auch was tun. So wurde der Verein gegründet.

„We Are One“ ist ein Verein für Fotografen, die Gutes tun wollen?

Nicht nur. Wir machen nicht nur Bilder für einen guten Zweck, sondern haben auch andere Ideen. An dem Benefizkonzert „Rock meets Brass“ der Stadtkapelle Zweibrücken mit der Rockband Purple Haze arbeiten wir schon drei Jahre. Dieses Jahr soll es endlich stattfinden, am 24. September in der Festhalle Zweibrücken. Hier engagiert sich Thomas Füßler sehr stark, er kennt haufenweise Leute.

Aber der Schwerpunkt sind Fotos?

In der Vergangenheit ja. Es gibt uns seit März 2018, und seitdem haben wir zahlreiche Fotoaktionen für den guten Zweck gemacht. Thomas Füßler hatte zum Beispiel die Idee zum „pay what you want“, zahle, was du willst, für ein Foto. Dann hatten wir 2019 einen 24-Stunden-Shooting-Marathon. Mit unseren Aktionen konnten wir der Kinderpalliativ-Station schon mehr als 18.000 Euro zukommen lassen. Und jetzt machen wir das Shooting mit der Transall.

An diesem Tag könnten Sie ja auch Geld verdienen, zum Beispiel mit Hochzeitsfotos. Stattdessen stehen Sie lieber auf dem Zweibrücker Flugplatz und machen unentgeltlich Bilder. Warum?

Wir machen die Bilder für einen guten Zweck, das ist der Sinn der Sache. Im Hintergrund sind da ganz viele Leute beteiligt. Da steckt viel Herzblut drin.

INFO

Am Samstag, 4. Juni, 8 bis 20 Uhr, veranstaltet der Verein „We Are One“ ein Fotoshooting zugunsten der Kinderpalliativ-Station der Homburger Universitätskliniken. Ein Shooting-Ticket kostet 50 Euro. Tickets unter shop.weareone.saarland/tickets/