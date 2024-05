Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir schreiben das Jahr 1237. Stauferkaiser Friedrich II. bekriegt in Italien die renitenten lombardischen Städte. Die Rus wird von Mongolen überrannt. In Frankreich dichtet Guillaume de Lorris am amourösen „Roman von der Rose“. Und in der Pfalz? Da gibt’s Knatsch im Hause Leiningen.

Graf Friedrich III. streitet mit seinem jüngeren Bruder, dem vierten Emich, um das väterliche Erbe. Am Ende wird der Familienbesitz geteilt: Friedrich bekommt die vom Vater erbaute