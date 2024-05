Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeden Tag sterben in Italien im Durchschnitt drei Menschen bei Arbeitsunfällen. Am Montag verloren auf Sizilien erneut fünf Arbeiter bei einem Routineeinsatz in der Kanalisation ihr Leben. Laut den Gewerkschaften schulen viele Kleinunternehmer ihre Angestellten nicht in puncto Sicherheit.

Tödliche Arbeitsunfälle sind in Italien so alltäglich, dass sie nur noch selten Aufsehen erregen. In den Augen vieler wirken die Behörden seit Jahren mit dem Problem überfordert.