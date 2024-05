Zum zweiten Mal lädt die Feuerwehr Schmitshausen für Sonntag zum Lauf Wings for Life Worldrun rund ums Dorf ein. Der Lauf für einen guten Zweck ist ein weltweites Ereignis.

Der Wohltätigkeitslauf, den die Schmitshauser Wehrleute im vergangenen Jahr erstmals organisiert hatten, lockte Anfang Mai 2023 um die 150 Läufer und Läuferinnen nach Schmitshausen, die für die Erforschung von Rückenmarksschwund insgesamt rund 2500 Euro gespendet hatten. Ob zu Fuß sportlich unterwegs oder im langsamen Spaziergangtempo, auf dem Roller und dem Fahrrad oder mit Kinderwagen, Schnelligkeit war kein Kriterium, sondern das Dabeisein war alles.

Wobei die Feuerwehr für die vier Teilnehmer mit den meisten geschafften Kilometern gestiftete Preise auslobte. „Da auch ein Kamerad aus unserer Wehr von solch einer Krankheit betroffen ist, wollen wir uns wieder für diese Aktion einsetzen“, sagt Feuerwehrchef Christian Kühn. Es wird eine rund drei Kilometer lange Rundstrecke ausgeschildert sein. Sie führt direkt am Feuerwehrhaus vorbei, wo auch der Start um 13 Uhr sein wird. Danach stellen Helfer Getränke, Kaffee und selbstgebackene Kuchen bereit. „Alle Einnahmen an diesem Tag werden wir spenden“, so Kühn.

Die Laufveranstaltung findet zeitgleich an Orten auf der ganzen Welt statt. Es zählt die zurückgelegte Strecke, die auch mit unmotorisierten Fahrzeugen zurückgelegt werden darf. Wer offiziell in der Rangliste auftauchen möchte, muss sich in der App registrieren. Die Schmitshauser Gruppe findet man im Internet unter wingsforlifeworldrun.com/de/teams/QpzPe5. Zudem gibt es für Läufer ein kostenloses T-Shirt von Adidas, für das man sich aber frühzeitig anmelden sollte.