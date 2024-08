Die Dackenheimer Kerwe findet von Samstag bis Montag, 31. August bis 2. September, im Picknickgarten des Vinum Horreum statt. Die Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Musik mit The Cat Pac. Am Sonntag werden ab 12 Uhr Pfälzer Spezialitäten angeboten und am Montag gibt es ein Schlachtfest.