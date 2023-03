Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da war noch etwas gutzumachen. Daran ließen die Oberliga-Handballerinnen der TSG Friesenheim am Sonntag beim Gastspiel in Zweibrücken vom Anwurf weg keinen Zweifel. Für die Klatsche aus dem Hinspiel wollten sie sich sichtlich revanchieren. Das gelang ihnen: Mit 31:32 (17:19) unterlagen die Frauen des SV 64 Zweibrücken, denen in einem guten Oberliga-Spiel das Quäntchen Glück fehlte.

„Ein Unentschieden wäre ein absolut gerechtes Ergebnis gewesen“, unterstrich SV-Trainer Rüdiger Lydorf hinterher. Am Ende gab aber das deutliche Plus an Erfahrung auf