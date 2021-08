„De Schnawwel geht noch, awwer die Been sinn langsam worr“, hat Elsa Wilhelm aus Ernstweiler im Januar 2021 gesagt, als sie als eine der ersten Personen in Zweibrücken im Impfzentrum gegen Covid geimpft wurde. Daran hat sich auch heute nichts geändert, wenn Elsa Wilhelm als älteste Zweibrückerin ihren 103. Geburtstag bei ihrer Enkelin in Landau feiert. Der „Schnawwel“ ist nach wie vor sehr lebendig, die wachen Augen der Seniorin ebenfalls. Aber die Knochen schränken sie schon ein, wie sie zugibt.

Seit eineinhalb Jahren war sie nicht mehr aus dem Haus, sagt Elsa Wilhelm, die im dritten Stock eines Hauses wohnt, das keinen Aufzug besitzt. Nur ein vierteljährlicher Facharztbesuch bringt sie vor die Haustür. Der Hausarzt kommt in die Wohnung, und auch das Essen lässt sie sich liefern. Die rüstige Seniorin lebt nach wie vor alleine und muss nach eigenen Worten jeden Morgen früh aufstehen, weil der Pflegedienst kommt.

Elsa Wilhelm ist 1918 in Zweibrücken geboren, hat neben den letzten Tage des Ersten Weltkriegs auch den Zweiten Weltkrieg überlebt und hat Gelassenheit zu ihrem Lebensmotto gemacht. „Ich halte es mit Götz von Berlichingen“, sagt die Jubilarin. Elsa Wilhelm hat 30 Jahre lang in der Schuhfabrik Dorndorf als Mädchen für alles ihr Geld verdient und in der Freizeit gerne Handarbeiten gemacht. Da ihr einziger Sohn bereits verstorben ist, gratulieren ihre Schwiegertochter, ein Enkel und zwei Urenkel. Immer gut gelaunt, immer einen Spruch auf den Lippen und immer geraderaus, das ist Elsa Wilhelm, die ursprünglich aus der Zweibrücker Karlstraße stammt und mittlerweile in der Homburger Straße in Ernstweiler wohnt.