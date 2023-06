Bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften am Wochenende in Schifferstadt schaffte es die zwölfjährige Alissar Taze vom TC Althornbach in der weiblichen Kategorie U12 ins Endspiel. Dort war sie jedoch chancenlos. Die an Position zwei gesetzte Taze verlor mit 0:6, 1:6 gegen die an Position eins gesetzte Spielerin Jasmin Neumer vom TC Erlenbach. Im Halbfinale hatte Taze Julia Gradolph (TC Erlenbach) mit 6:2, 6:3 geschlagen. Nach drei Zwei-Satz-Siegen stand Elli Eisel als Pfalzmeisterin der U10-Mädchen fest. Nächstes Wochenende startet sie auch bei den Saarlandmeisterschaften in Merzig. Die Zweibrückerin spielt in der U10-Mixed-Mannschaftsrunde für den TC Rot-Weiß Pirmasens.