Die Sensation war möglich, aber sie blieb aus. In einem hochklassigen Finale der Europameisterschaft der Gehörlosen-Handballer unterlag Deutschland vor 1200 Zuschauern in Frankenthal Welt- und Europameister Kroatien 27:21 (10:10), holten das dritte Silber in Folge. Bronze ging an Frankreich gegen Serbien (40:19). Noch bis zur 52. Minute durfte die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Zimpelmann (Freinsheim) auf den ersten Triumph im dritten Anlauf hoffen.

Es stand 18:19, als Jörg Tomaschewski mit einem Schlagwurf in den Winkel Hoffnungen auf den Ausgleich nährte. Aber dann erlebte das Team eine Schwächephase, als Kroatien mit einem Fünf-Tore-Lauf nach einigen Nachlässigkeiten in der deutschen Abwehr davonzog: die Entscheidung. Dabei zeigte die Mannschaft diesmal ein ganz anderes Gesicht als in der Vorrunde.

Nächstes Ziel: Tokio

Motiviert bis in die Haarspitzen, aber auch taktisch mit einer frühen Manndeckung perfekt eingestellt, lag Deutschland nach zehn Minuten 5:2 in Front, ehe Kroatien in der Auszeit sich neu einstellte. Die Worte von Coach Mario Sirotic fruchteten. Denn es folgte der Paukenschlag mit fünf Toren zum 7:5. Aber die deutsche Auswahl um den überragenden Torschützen Sebastian Klein kam zurück und schaffte durch Tomaschewski die 9:8-Führung.

Es blieb spannend. Zwar legten die Kroaten, die sich ebenso über eine große Fangemeinde freuten, immer wieder vor, aber die Gastgeber kamen stets zurück. Eben bis zur 52. Minute schien der Traum von Gold möglich. Da hatte am Ende der ein oder anderen eine Träne im Auge. „Es war heute das beste Spiel, das wir abgeliefert haben. Die Halle hat uns getragen, die Stimmung war bombastisch. Es ist schwer zu sagen, warum wir es nicht bis zur 60 Minute geschafft haben“, sagte Kapitän Dominik Götz.

Der gebürtige Frankenthaler kündigte eine Analyse des Finales an, ehe das nächste Ziel, die Deaflympics in Tokio, anstehen: „Dort wollen wir Kroatien endlich schlagen.“ Auch Bundestrainer Zimpelmann hatte feuchte Augen: „Es ist traurig, aber ich bin stolz auf die Jungs. Wir waren heute sehr, sehr nahe dran. Leider haben wir es in der zweiten Hälfte versäumt, die Tormöglichkeiten zu nutzen.“