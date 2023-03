Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er bereue die Tat und wolle sich bei den Angehörigen entschuldigen: Mit dem Verlesen einer Stellungnahme begann am Mittwoch vor dem Landgericht in Zweibrücken der Prozess gegen den 35-Jährigen, der im August 2020 einen Mann in der Marienstraße mit einem Messerstich getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Totschlag zur Last.

Ein Schluchzen zerriss die Stille im Sitzungssaal 1 des Landgerichts. Es kam aus der Kehle des Vaters, dessen 40-jähriger Sohn nach dem Messerstich verblutet war. Die Prozessbeteiligten,