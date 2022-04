Der Kader des SV 64 Zweibrücken für die kommende Runde nimmt weiter Formen an: Vom SC Magdeburg kommt Rückraumspieler Joshua Eberhard zur Saison 2022/23. Der 20-Jährige hatte bis zur B-Jugend bei den Zweibrückern gespielt, war dann ins Magdeburger Handball-Internat gewechselt.

Nach vier Jahren in der Handball-Hochburg Magdeburg kehrt der aus Saarbrücken stammende Eberhard nach Hause zurück. Aktuell spielt er in der Dritten Liga für die „Youngsters“ des SCM. Trainer dort ist Stephan „Apollo“ Just, der lange das Trikot der TSG Friesenheim trug.

Der 1,91 Meter große Eberhard stand mit der Magdeburger B-Jugend im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und gewann mit der SCM-A-Jugend den DHB-Pokal für Jugendteams. Mit der Landesauswahl Sachsen-Anhalt spielte er im Finale der deutschen Meisterschaft für Auswahlmannschaften. Eberhard wird für den SV 64 spielen und gleichzeitig beim Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.