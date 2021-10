In der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr, wurde eine 49-Jährige in der Pirmasenser Straße in Niederauerbach, vor dem Gasthaus „Brasserie“, von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen und verletzt. Dem voran ging nach Aussagen der Frau, die sich am Handgelenk verletzte, eine verbale Auseinandersetzung. Sie gab an, dass es sich bei den Tätern um einen jungen Mann und eine junge Frau im Alter von etwa 20 Jahren handelte. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht. Diese können sich melden unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.