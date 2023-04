Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag, 13. Juni, konnte man im Zweibrücker Rosengarten erleben, wie der Saarländische Rundfunk die Kochsendung „Mit Herz am Herd“ mit Cliff Hämmerle produzierte.

Es duftet im Rosengarten. An diesem Mittag allerdings nicht nur nach Blumen. Ein Hauch von gebratenen Kartoffeln weht vorbei, aber nicht aufdringlich fettig. Am See herrscht geschäftiges