Zum 31. Dezember ist Schluss, danach wird es keinen Dorndorf-Gewerbepark mehr geben. Die letzten Mieter sind am Ausziehen. Was dann mit der ehemaligen Schuhfabrik passiert, steht in den Sternen. Wird sie einfach vergammeln?

Der Dorndorf-Gebäudekomplex in Niederauerbach gehört der Firma Rieker Immobilien, die in Tuttlingen ihren Sitz hat. „Ja, bis Jahresende sollen alle Mieter draußen sein“, bestätigt