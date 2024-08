Noch in diesem Jahr wird Lukas Podolskis Döner-Marke Mangal ein Restaurant im Fashion Outlet Zweibrücken beziehen. Ob „Prinz Poldi“ zur Eröffnung in die Südwestpfalz kommt?

Seit einigen Jahren mischt der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski mit betont hochwertigen Döner-Gerichten im Gastro-Geschäft mit. Der Weltmeister von 2014 ist Teilhaber der im Wachsen begriffenen Kette Mangal Döner. Voraussichtlich im Spätherbst wird dieses Unternehmen eine Filiale im Zweibrücker Fashion Outlet eröffnen.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet Outlet-Direktor Uli Nölkensmeier, dass die Poldi-Dönerstube Räume in dem runden Gebäude beziehen werde, das früher das Restaurant La Place beherbergte. „Das Bauwerk bietet 900 Quadratmeter Fläche – da haben wir beschlossen, dass genug Platz vorhanden ist, um es in drei Einheiten aufzuteilen“, erläutert Nölkensmeier. Die künftige Belegung der drei Ladenlokale stehe fest: Neben Mangal Döner werde dort eine Niederlassung des Asia-Restaurantkonzepts Sushi Tomo einziehen. Als Dritter im Bunde komme ein Fabrikverkauf der Marke Only & Son hinzu. „Das ist die auf eine männliche Kundschaft zugeschnittene Sparte von Only.“ Diese Damenmodekette wiederum hatte Anfang August ihre Verkaufsfläche im Fashion Outlet Zweibrücken um 57 Prozent erweitert.

Sushi und Herrenmode

Als Eröffnungstermin für die drei Neuzugänge im früheren La Place hält Center-Direktor Nölkensmeier „den Zeitraum von Ende Oktober bis Mitte November“ für realistisch. „Gerade für gastronomische Einrichtungen gilt es ja eine ganze Menge zu berücksichtigen.“ Ob Publikumsliebling Podolski zur Neueröffnung persönlich nach Zweibrücken kommt, weiß der Outlet-Chef heute noch nicht: „Das ist noch nicht abgesprochen.“

Als Lukas Podolski 2017 eine Eisdiele im Belgischen Viertel in seiner Heimatstadt Köln eröffnete, wagte der Ex-Nationalkicker den Sprung ins Gastronomiegewerbe. Ebenfalls in Köln machte „Prinz Poldi“ dann Anfang Januar 2018 zusammen mit türkischstämmigen Mitstreitern am Chlodwigplatz seine erste Imbissstube mit dem Namen Mangal Döner auf. Diese wirbt bis heute an ihrer Fassade mit großen Bildern des Sportlers. Podolski, der seine Kickerkarriere aktuell bei Gornik Zabrze in der ersten polnischen Liga ausklingen lässt, ist Teilhaber bei Mangal Döner, das sich mittlerweile mit Filialen in Düsseldorf, Koblenz und Berlin auf Expansionskurs begeben hat.