Die Hochschule für Musik Saar (HFM) feiert 75. Geburtstag. Damit ist sie zehn Jahre älter als das Saarland. Wie kann das sein? Ein Streifzug durch ihre Gründerzeit offenbart einmalige und kuriose Details, die alle mit Frankreich zu tun haben.

1945. Deutschland ist besiegt und in Besatzungszonen aufgeteilt, die französische ist in zwei Teile gespalten: Baden-Baden und Saarbrücken. Am 30. August 1945 ernennt die französische