Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zehn für zehn: Rückraumspieler Niklas Bayer steuerte in der Partie der Handball-Oberliga gegen HB Mülheim-Urmitz zehn Tore zum zehnten Sieg in Serie des SV 64 Zweibrücken bei. Bayers zehnter Treffer war am Samstag zugleich das 40. SV-Tor im Spiel. Die 40-Tore-Marke wurde beim 40:31 (18:15)-Erfolg erstmals in der Saison geknackt.

Zweibrücken. „Den wollte ich unbedingt machen“, sagte Bayer, der bei all seinen Treffern mit viel Willen zum Tor zog. Dass ihn dieser Treffer – Usus bei Tor Nummer 40 –