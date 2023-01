„Das Turnier hat wirklich gefehlt. Und endlich gibt’s mal einen neuen Pokal“, sagte schmunzelnd Dennis Hirt nach dem Turniersieg seines TSC Zweibrücken I. Er selbst lag vor dem Finale als Torschütze noch gleichauf mit einem Kontrahenten. „Ich hatte das im Hinterkopf, wir wollten aber erst mal gewinnen. Die Jungs haben mich dann lange spielen lassen, so dass es am Ende noch geklappt hat“, meinte der 29-Jährige erfreut über seinen späten Endspiel-Hattrick, der sein Trefferkonto auf acht Tore erhöhte und ihm wie 2020 erneut die goldenen Schuh für den besten Torschützen der Stadtmeisterschaft einbrachte. Mit der Turnierleistung seiner Mannschaft war der spielende Co-Trainer, der in Contwig wohnt und seit 2,5 Jahren als Justiz-Wachtmeister am Landgericht Zweibrücken arbeitet, indes nicht ganz einverstanden. „Wir haben ehrlich nicht ein gutes Spiel gezeigt“, fand er. Der Turniersieg beflügele dennoch und gebe viel Selbstvertrauen für die am 16. Januar beginnende Vorbereitung auf die Rückrunde.