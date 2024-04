Eine Mannschaft des KV Dellfeld gewinnt den Titel, zwei andere Dellfelder Spieler schnappen sich jeweils Silber – aber in einem anderen Trikot.

Die U10-Mädchen des KV Dellfeld haben bei den Kegel-Landesmeisterschaften der Jugend-Mannschaften den Titel gewonnen. Die Dellfelder Girls siegten mit 2031 Kegeln vor dem KSV Kuhardt (1950).

In der gemischten Konkurrenz traten die Dellfelder in Gerolsheim am Wochenende als reine U10-Mädchenmannschaft an. Mila Hüther (535 Kegel) und Mia Sophie Raquet (511) steuerten jeweils neue Bestleistungen zum Sieg bei, Elina Kecanovic und Nele Will kamen auf 536 und 449 Punkte. Mit dieser starken Teamleistung hielten die Dellfelderinnen das Kuhardter Team und die Spielgemeinschaft des SKC Monsheim/KSC Pirmasens/TSG Kaiserslautern (1304 Punkte) in Schach.

Silber für die Gastspieler Brutsch und Raquet

Die U14-Truppe der Dellfelder Jungs war zwar ein Mitfavorit auf den Landestitel in Essenheim, musste allerdings absagen. Zwei Spieler konnten wegen Verletzung und Krankheit nicht mitspielen, es standen nur drei Spieler zur Verfügung.

Zwei weitere Dellfelder Spieler konnten sich aber noch in die Medaillenliste eintragen: Leon Brutsch (U18) und Annabell Raquet gewannen jeweils Silber. Brutsch trat als Gastspieler für den SKC Monsheim an und kam auf 520 Kegel bei 2090 Gesamtpunkten. Sieger KV Pirmasens (2196) vertritt die Landesfarben bei den deutschen Meisterschaften in München. Annabell Raquet erspielte für das U14-Team des KSV Kuhardt 429 Punkte. Die Kuhardterinnen landeten mit 1719 Kegeln auf Rang zwei hinter der TSG Kaiserslautern (1950).