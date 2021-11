Ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in der Canada-Siedlung, ein Fliegerbombengraben in Niederauerbach und Corona: All das verursacht höhere Kosten.

Der Hauptausschuss des Stadtrats segnete das in seiner Sitzung am Mittwoch ohne große Diskussion einstimmig ab.

Am Haus Kana in der Canada-Siedlung soll ein Platz entstehen, auf dem sich Menschen aus dem Quartier treffen. Beim Schieben der Fläche sind Reste einer Bunkeranlage aus den 1930er Jahren entdeckt worden. Damit der Bunker überdeckt und das Gelände danach bepflanzt werden kann, muss nun mehr Erde herbeigeschafft und verteilt werden, als das ursprünglich vorgesehen war. Die Anlage des Platzes soll statt 84.000 Euro nunmehr 94.000 Euro kosten.

Aus der Zeit der Nazi-Diktatur stammt auch der Deckungsgraben, der jetzt in Niederauerbach entdeckt wurde. Er war im Zweiten Weltkrieg angelegt und mit der Zeit vergessen worden. Im Deckungsgraben sollten die Niederauerbacher bei einem Fliegerangriff Schutz suchen. Der Graben ist bei Arbeiten an der Freisportanlage neben der Hilgard-Grundschule freigelegt worden. Er wird zwar wieder zugeschüttet, weil er nicht mehr benötigt wird, verursacht aber Mehrkosten von 21.000 Euro.

Fürs Bürgerbüro, die Zulassungsstelle und andere Verwaltungsräume, die sich schlecht lüften lassen, hat die Stadt Entlüftungsgeräte angeschafft, die Viren wie das Coronavirus aus der Luft filtern sollen. Kostenpunkt: 9000 Euro.