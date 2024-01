Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die saarländische Ministerpräsidentin und der DHB-Präsident mit 1800 Fans die Handy-Taschenlampen leuchten lassen und es mehrfach Ovationen für den Mann des Abends gibt, ist klar, die Handballwelt feiert einen ihrer Größten: Joachim „Jo“ Deckarm. Vorbild für viele, Handballlegende und nun auch Träger eines besonderen Ordens.

Spielpause, ab in die Kabine. Von wegen. Es war ein besonderes Handballspiel mit einer besondere Halbzeitpause. Als am Donnerstag in der nach Joachim Deckarm benannten ausverkauften