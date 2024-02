Jetzt wird die Millionenforderung von Insolvenzverwalter Jürgen Roth gegen den früheren Dara-Geschäftsführer Raphael Wagenblatt ein Fall für die Justiz. Roth hat Klage beim Landgericht eingereicht.

Der Eigner der Zweibrücker Privatstraße „Bei den Fuchslöchern“ möchte immer noch Teile davon sperren lassen. Jetzt hat er eine neue Klage bei Gericht eingereicht.

Die Pirmasenser Sattelwarenmanufaktur Theo Sommer produziert den neuen Maßsattel für die Para-Dressurreiterin Anna-Katharina Thiel-Albus und ihr Turnierpferd.

Die Bruckner-Ära ist nun auch optisch am Pirmasenser Stadteingang vorbei. Am Donnerstag wurde die Außenwerbung mit mehreren Kranfahrzeugen demontiert.

Der Sportverein Lemberg zeichnet sich künftig für die Streckenkontrolle und -pflege der Mountainbikewege in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land verantwortlich. Für Verwunderung sorgte der große Unterschied bei den Geboten.

„Am liebsten würde ich noch mal was ganz anderes machen.“ Berufstätige denken das zuweilen, die meisten lassen es dann doch sein. Eine 36-Jährige aus Dellfeld aber hat sich getraut. Und ist sehr glücklich damit.

Das lange Ringen um die Zukunft der Walthariklause in Petersbächel hat ein Ende. Die Gemeinde wird sie verkaufen.

Der Schmied und Künstler Thomas-Maria Schmidt aus Höheischweiler arbeitet gerade an einem schwierigen Auftrag: Ein riesiges metallenes Kreuz mit Jesus-Skulptur gilt es zu restaurieren und bis Karfreitag an alter Stelle in Belgien wieder aufzubauen. Besonders ist dabei nicht nur der Auftraggeber.

Selten hat ein Weltgebetstag so viel Aufmerksamkeit erregt wie in diesem Jahr. Der Grund: Die Gebetsordnung kommt aus Palästina. Nun stehen die christlichen Gemeinden vor besonderen Herausforderungen.

Vier Tage nach dem 0:4 gegen den Karlsruher SC sind zwei Spieler des 1. FC Kaiserslautern in Zweibrücken auf Tuchfühlung mit den Fans gegangen.