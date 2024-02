Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schmied und Künstler Thomas-Maria Schmidt aus Höheischweiler arbeitet gerade an einem schwierigen Auftrag: Ein riesiges metallenes Kreuz mit Jesus-Skulptur gilt es zu restaurieren und bis Karfreitag an alter Stelle in Belgien wieder aufzubauen. Besonders ist dabei nicht nur der Auftraggeber.

„Deck Jesus ab, es beginnt gleich an zu regnen“, sagt Thomas-Maria Schmidt zu seinem Azubi Leo Heintze. Ihm zu Füßen liegt ein mehr als zwei 2,30 Meter langer Korpus einer Jesus-Skulptur