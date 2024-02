Die Sattelwarenmanufaktur Theo Sommer produziert den neuen Maßsattel für die Para-Dressurreiterin Anna-Katharina Thiel-Albus und ihr Turnierpferd.

Ein hochwertiger Ledersattel kann bei guter Pflege ewig halten, wenn er regelmäßig an die körperliche Dynamik von Pferd und Mensch angepasst wird. Für eine perfekte Verbindung beider geht meist die Anschaffung eines neuen Pferds mit der eines neuen Sattels einher. So auch bei Anna-Katharina Thiel-Albus, die künftig mit dem fünfjährigen Deutschen Sportpferd Fabana im internationalen Dressursport auftreten möchte und von der Theo Sommer GmbH aus Pirmasens einen passgenauen Sattel anfertigen lässt.

Die in Buch bei Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis geborene gehört seit 2023 dem rheinland-pfälzischen Landeskader an und befindet sich auf dem Sprung in die Bundes-Equipe. Die

besondere Herausforderung für Reiterin, Pferd und Sattel: Seit früher Kindheit fehlen ihr beide Unterschenkel, daher müssen fehlende Schenkelhilfen im Dressurritt mit optimierter Fixierung und Führung via Sattel ausgeglichen werden. „Der perfekte Sitz des maßgeschneiderten Sattels ist sehr wichtig, damit ich eine perfekte Verbindung zu meinem Pferd habe und trotz Handicap beim Reiten die entsprechenden Hilfen geben kann“, erklärt Thiel-Albus.

200 händische Arbeitsschritte

Theo Sommer begleitet Anna-Katharina Thiel-Albus seit Beginn ihrer Karriere als Sponsoringpartner. Daher hatte sie schon zehn Jahre lang beste Erfahrungen gesammelt mit einem individuell auf Maß produzierten Sommer-Sattel, als sie sich im Herbst 2023 für eine Neuanfertigung entschied. Daraufhin wurde im Januar 2024 vor Ort maßgenommen, der sich direkt anschließende und typischerweise bis zu 200 hauptsächlich händische Arbeitsschritte beinhaltende Fertigungsprozess dauert in der Regel drei Monate – für den speziellen Fall des Sponsorings wurde eine nur sechswöchige Produktionszeit inklusive zwischenzeitiger Anproben veranschlagt.

Theo Sommer gehört zu den europaweit führenden Anbietern im Turnier- und Freizeitreitsport; das gestanzte Sommer-Logo war unter anderem bereits auf Sätteln der kompletten französischen Olympia-Reiter-Equipe zu sehen und auf einzelnen des deutschen Teams. In Pirmasens profitiert das Team von der hohen fachliche Expertise im täglichen Umgang mit dem wichtigsten Werkstoff Leder, die viele der rund 50 Fachkräfte am Stammsitz aus Vorbeschäftigungen in der Schuhindustrie mitgebracht haben.

Enkel mit Meisterbrief

Das vom Namensgeber 1965 gegründete Familienunternehmen wird aktuell in zweiter Generation von dessen Sohn Alexander Rene Sommer geführt. Nach abgeschlossener Berufsausbildung zum Sattler und mittlerweile auch schon mit dem Meisterbrief in der Tasche soll Max Sommer, der Enkel des Gründers, später einmal die unternehmerische Tradition fortsetzen.

Theo Sommer bedient den weiblich dominierten Endkundenmarkt über 260 aktive Fachhändler weltweit (davon alleine 200 in Deutschland). Sie übernehmen den Vertrieb, vermessen die Pferde vor Ort und schauen sich auch die Reiterinnen und Reiter näher an, nehmen deren Wünsche auf und stellen ihre Sättel technisch wie optisch für die Fertigungsaufträge zusammen. „Nicht nur jedes Pferd ist anatomisch einzigartig – das gilt genauso für Reiterin und Reiter samt Präferenzen und individuellem Reitgefühl“, betont Marketing-Leiter Sebastian Mohrbach. Ob für Dressur, Springreiten, Vielseitigkeit, Tölt oder den Freizeitbereich: Etwa 95 Prozent der 250 gefertigten Sättel pro Monat stammen aus der hochindividualisierbaren Sommer-Line im Preissegment von bis zu 6000 Euro. Der Einstiegspreis liegt bei 2200 Euro. Der jährliche Umsatz liegt bei rund fünf Millionen Euro.

„Die Sattelwarenmanufaktur Theo Sommer gehört europaweit in der Reiterszene zu den absoluten Top-Adressen“, freut sich Oberbürgermeister Markus Zwick: „Das Beispiel zeigt mustergültig, wir gut das historisch gewachsene Netzwerk rund um Schuhe und Leder in Pirmasens funktioniert.“